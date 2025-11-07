Informații privind prețul pentru Golddigger (GDIG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00135633$ 0.00135633 $ 0.00135633 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.09% Modificare de preț (1 zi) -4.85% Modificare de preț (7 zile) -19.26% Modificare de preț (7 zile) -19.26%

Prețul în timp real pentru Golddigger (GDIG) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul GDIG a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GDIG este $ 0.00135633, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GDIG s-a modificat cu -0.09% în decursul ultimei ore, cu -4.85% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.26% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Golddigger (GDIG)

Capitalizare de piață $ 312.86K$ 312.86K $ 312.86K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 312.86K$ 312.86K $ 312.86K Ofertă află în circulație 993.72M 993.72M 993.72M Ofertă totală 993,724,005.992372 993,724,005.992372 993,724,005.992372

Capitalizarea de piață actuală pentru Golddigger este $ 312.86K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GDIG este 993.72M, cu o ofertă totală de 993724005.992372. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 312.86K.