Informații privind prețul pentru GOBL (GOBL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00002125 $ 0.00002125 $ 0.00002125 Minim 24 h $ 0.00002228 $ 0.00002228 $ 0.00002228 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00002125$ 0.00002125 $ 0.00002125 Maxim 24 h $ 0.00002228$ 0.00002228 $ 0.00002228 Maxim dintotdeauna $ 0.00057879$ 0.00057879 $ 0.00057879 Cel mai mic preț $ 0.00001996$ 0.00001996 $ 0.00001996 Modificare de preț (1 oră) +0.61% Modificare de preț (1 zi) -1.82% Modificare de preț (7 zile) -13.32% Modificare de preț (7 zile) -13.32%

Prețul în timp real pentru GOBL (GOBL) este $0.00002138. În ultimele 24 de ore, tokenul GOBL a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00002125 și un maxim de $ 0.00002228, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GOBL este $ 0.00057879, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001996.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GOBL s-a modificat cu +0.61% în decursul ultimei ore, cu -1.82% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.32% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața GOBL (GOBL)

Capitalizare de piață $ 10.69K$ 10.69K $ 10.69K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.69K$ 10.69K $ 10.69K Ofertă află în circulație 500.00M 500.00M 500.00M Ofertă totală 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru GOBL este $ 10.69K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GOBL este 500.00M, cu o ofertă totală de 500000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.69K.