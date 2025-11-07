Informații privind prețul pentru Go Rest Offline (GROF) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00010529 Maxim 24 h $ 0.00012222 Maxim dintotdeauna $ 0.0059774 Cel mai mic preț $ 0.00010529 Modificare de preț (1 oră) +0.06% Modificare de preț (1 zi) -10.92% Modificare de preț (7 zile) -21.04%

Prețul în timp real pentru Go Rest Offline (GROF) este $0.00010804. În ultimele 24 de ore, tokenul GROF a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00010529 și un maxim de $ 0.00012222, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GROF este $ 0.0059774, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00010529.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GROF s-a modificat cu +0.06% în decursul ultimei ore, cu -10.92% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.04% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Go Rest Offline (GROF)

Capitalizare de piață $ 80.76K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 108.04K Ofertă află în circulație 747.53M Ofertă totală 999,974,194.172062

Capitalizarea de piață actuală pentru Go Rest Offline este $ 80.76K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GROF este 747.53M, cu o ofertă totală de 999974194.172062. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 108.04K.