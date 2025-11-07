Informații privind prețul pentru GMEOW (GMEOW) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.038489$ 0.038489 $ 0.038489 Cel mai mic preț $ 0.00630332$ 0.00630332 $ 0.00630332 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -51.46% Modificare de preț (7 zile) -51.46%

Prețul în timp real pentru GMEOW (GMEOW) este $0.00633715. În ultimele 24 de ore, tokenul GMEOW a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GMEOW este $ 0.038489, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00630332.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GMEOW s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -51.46% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața GMEOW (GMEOW)

Capitalizare de piață $ 6.34M$ 6.34M $ 6.34M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.34M$ 6.34M $ 6.34M Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru GMEOW este $ 6.34M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GMEOW este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.34M.