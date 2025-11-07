Informații privind prețul pentru Glidr (GLIDR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Minim 24 h $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Maxim 24 h $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Maxim dintotdeauna $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Cel mai mic preț $ 1.083$ 1.083 $ 1.083 Modificare de preț (1 oră) -1.85% Modificare de preț (1 zi) -0.88% Modificare de preț (7 zile) -1.71% Modificare de preț (7 zile) -1.71%

Prețul în timp real pentru Glidr (GLIDR) este $1.16. În ultimele 24 de ore, tokenul GLIDR a fost tranzacționat între un minim de $ 1.15 și un maxim de $ 1.19, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GLIDR este $ 1.24, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.083.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GLIDR s-a modificat cu -1.85% în decursul ultimei ore, cu -0.88% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -1.71% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Glidr (GLIDR)

Capitalizare de piață $ 37.50M$ 37.50M $ 37.50M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 117.35M$ 117.35M $ 117.35M Ofertă află în circulație 31.96M 31.96M 31.96M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Glidr este $ 37.50M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GLIDR este 31.96M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 117.35M.