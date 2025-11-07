Informații privind prețul pentru GKHAN (GKN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00706978$ 0.00706978 $ 0.00706978 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.23% Modificare de preț (1 zi) -13.52% Modificare de preț (7 zile) -36.03% Modificare de preț (7 zile) -36.03%

Prețul în timp real pentru GKHAN (GKN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul GKN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GKN este $ 0.00706978, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GKN s-a modificat cu -0.23% în decursul ultimei ore, cu -13.52% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -36.03% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața GKHAN (GKN)

Capitalizare de piață $ 749.74K$ 749.74K $ 749.74K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 749.74K$ 749.74K $ 749.74K Ofertă află în circulație 3.00B 3.00B 3.00B Ofertă totală 2,999,531,368.21221 2,999,531,368.21221 2,999,531,368.21221

Capitalizarea de piață actuală pentru GKHAN este $ 749.74K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GKN este 3.00B, cu o ofertă totală de 2999531368.21221. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 749.74K.