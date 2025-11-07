BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Giko Cat astăzi este 0.132972 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru GIKO în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru GIKO pe MEXC acum.

Logo Giko Cat

Preț Giko Cat (GIKO)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 GIKO în USD:

$0.132972
$0.132972$0.132972
-3.10%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți.
USD
Giko Cat (GIKO) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 01:48:36 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Giko Cat (GIKO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.130941
$ 0.130941$ 0.130941
Minim 24 h
$ 0.143795
$ 0.143795$ 0.143795
Maxim 24 h

$ 0.130941
$ 0.130941$ 0.130941

$ 0.143795
$ 0.143795$ 0.143795

$ 6.95
$ 6.95$ 6.95

$ 0.118118
$ 0.118118$ 0.118118

+0.84%

-3.15%

-26.85%

-26.85%

Prețul în timp real pentru Giko Cat (GIKO) este $0.132972. În ultimele 24 de ore, tokenul GIKO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.130941 și un maxim de $ 0.143795, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GIKO este $ 6.95, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.118118.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GIKO s-a modificat cu +0.84% în decursul ultimei ore, cu -3.15% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -26.85% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Giko Cat (GIKO)

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

--
----

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

10.00M
10.00M 10.00M

9,999,192.712436492
9,999,192.712436492 9,999,192.712436492

Capitalizarea de piață actuală pentru Giko Cat este $ 1.33M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GIKO este 10.00M, cu o ofertă totală de 9999192.712436492. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.33M.

Istoric de preț pentru Giko Cat (GIKO) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Giko Cat la USD a fost $ -0.0043322145830701.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Giko Cat la USD a fost $ -0.0775429276.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Giko Cat la USD a fost $ -0.0935423447.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Giko Cat la USD a fost $ -0.5436487369749049.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0043322145830701-3.15%
30 de zile$ -0.0775429276-58.31%
60 de zile$ -0.0935423447-70.34%
90 de zile$ -0.5436487369749049-80.34%

Ce este Giko Cat (GIKO)

$GIKO is a memecoin designed to honor and preserve the legacy of Giko Cat, a beloved character from Japanese internet culture and the first cat meme on the internet.

Resursă Giko Cat (GIKO)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Giko Cat (USD)

Ce valoare va avea Giko Cat (GIKO) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Giko Cat (GIKO) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Giko Cat.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Giko Cat!

GIKO în monede locale

Tokenomie pentru Giko Cat (GIKO)

Înțelegerea tokenomică a Giko Cat (GIKO) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru GIKO!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Giko Cat (GIKO)

Cât valorează Giko Cat (GIKO) astăzi?
Prețul pe viu pentru GIKO în USD este 0.132972 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru GIKO în USD?
Prețul actual pentru GIKO la USD este $ 0.132972. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Giko Cat?
Capitalizarea de piață pentru GIKO este $ 1.33M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru GIKO?
Ofertă aflată în circulație pentru GIKO este 10.00M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru GIKO?
GIKO a obținut un preț ATH de 6.95 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru GIKO?
GIKO a avut un preț ATL de 0.118118 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru GIKO?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru GIKO este -- USD.
Va crește GIKO în acest an?
GIKO ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru GIKO pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 01:48:36 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Giko Cat (GIKO)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

