Informații privind prețul pentru Giko Cat (GIKO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.130941 $ 0.130941 $ 0.130941 Minim 24 h $ 0.143795 $ 0.143795 $ 0.143795 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.130941$ 0.130941 $ 0.130941 Maxim 24 h $ 0.143795$ 0.143795 $ 0.143795 Maxim dintotdeauna $ 6.95$ 6.95 $ 6.95 Cel mai mic preț $ 0.118118$ 0.118118 $ 0.118118 Modificare de preț (1 oră) +0.84% Modificare de preț (1 zi) -3.15% Modificare de preț (7 zile) -26.85% Modificare de preț (7 zile) -26.85%

Prețul în timp real pentru Giko Cat (GIKO) este $0.132972. În ultimele 24 de ore, tokenul GIKO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.130941 și un maxim de $ 0.143795, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GIKO este $ 6.95, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.118118.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GIKO s-a modificat cu +0.84% în decursul ultimei ore, cu -3.15% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -26.85% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Giko Cat (GIKO)

Capitalizare de piață $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Ofertă află în circulație 10.00M 10.00M 10.00M Ofertă totală 9,999,192.712436492 9,999,192.712436492 9,999,192.712436492

Capitalizarea de piață actuală pentru Giko Cat este $ 1.33M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GIKO este 10.00M, cu o ofertă totală de 9999192.712436492. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.33M.