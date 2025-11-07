Informații privind prețul pentru GIGAETH (GETH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 3,275.51 $ 3,275.51 $ 3,275.51 Minim 24 h $ 3,476.63 $ 3,476.63 $ 3,476.63 Maxim 24 h Minim 24 h $ 3,275.51$ 3,275.51 $ 3,275.51 Maxim 24 h $ 3,476.63$ 3,476.63 $ 3,476.63 Maxim dintotdeauna $ 4,864.9$ 4,864.9 $ 4,864.9 Cel mai mic preț $ 2,597.03$ 2,597.03 $ 2,597.03 Modificare de preț (1 oră) +1.05% Modificare de preț (1 zi) -3.55% Modificare de preț (7 zile) -12.25% Modificare de preț (7 zile) -12.25%

Prețul în timp real pentru GIGAETH (GETH) este $3,310.38. În ultimele 24 de ore, tokenul GETH a fost tranzacționat între un minim de $ 3,275.51 și un maxim de $ 3,476.63, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GETH este $ 4,864.9, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 2,597.03.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GETH s-a modificat cu +1.05% în decursul ultimei ore, cu -3.55% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.25% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața GIGAETH (GETH)

Capitalizare de piață $ 10.68M$ 10.68M $ 10.68M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.68M$ 10.68M $ 10.68M Ofertă află în circulație 3.23K 3.23K 3.23K Ofertă totală 3,226.413416708603 3,226.413416708603 3,226.413416708603

Capitalizarea de piață actuală pentru GIGAETH este $ 10.68M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GETH este 3.23K, cu o ofertă totală de 3226.413416708603. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.68M.