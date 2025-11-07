Informații privind prețul pentru GIFT (GIFT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.127525 $ 0.127525 $ 0.127525 Minim 24 h $ 0.129171 $ 0.129171 $ 0.129171 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.127525$ 0.127525 $ 0.127525 Maxim 24 h $ 0.129171$ 0.129171 $ 0.129171 Maxim dintotdeauna $ 0.140837$ 0.140837 $ 0.140837 Cel mai mic preț $ 0.118325$ 0.118325 $ 0.118325 Modificare de preț (1 oră) +0.29% Modificare de preț (1 zi) +0.34% Modificare de preț (7 zile) -0.46% Modificare de preț (7 zile) -0.46%

Prețul în timp real pentru GIFT (GIFT) este $0.1284. În ultimele 24 de ore, tokenul GIFT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.127525 și un maxim de $ 0.129171, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GIFT este $ 0.140837, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.118325.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GIFT s-a modificat cu +0.29% în decursul ultimei ore, cu +0.34% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.46% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața GIFT (GIFT)

Capitalizare de piață $ 402.79K$ 402.79K $ 402.79K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 402.79K$ 402.79K $ 402.79K Ofertă află în circulație 3.14M 3.14M 3.14M Ofertă totală 3,140,135.0 3,140,135.0 3,140,135.0

Capitalizarea de piață actuală pentru GIFT este $ 402.79K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GIFT este 3.14M, cu o ofertă totală de 3140135.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 402.79K.