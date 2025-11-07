BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Giant Token astăzi este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru GTAN în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru GTAN pe MEXC acum.

Mai multe despre GTAN

Informații de preț pentru GTAN

Ce este GTAN

Carte albă pentru GTAN

Pagina oficială pentru GTAN

Tokenomie pentru GTAN

Prognoza prețurilor pentru GTAN

Logo Giant Token

Preț Giant Token (GTAN)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 GTAN în USD:

--
----
+23.00%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți.
USD
Giant Token (GTAN) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 03:20:10 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Giant Token (GTAN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0
$ 0$ 0
Minim 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Maxim 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.83%

+23.06%

-8.06%

-8.06%

Prețul în timp real pentru Giant Token (GTAN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul GTAN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GTAN este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GTAN s-a modificat cu +0.83% în decursul ultimei ore, cu +23.06% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.06% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Giant Token (GTAN)

$ 279.65K
$ 279.65K$ 279.65K

--
----

$ 279.65K
$ 279.65K$ 279.65K

375.00T
375.00T 375.00T

375,000,810,056,649.2
375,000,810,056,649.2 375,000,810,056,649.2

Capitalizarea de piață actuală pentru Giant Token este $ 279.65K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GTAN este 375.00T, cu o ofertă totală de 375000810056649.2. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 279.65K.

Istoric de preț pentru Giant Token (GTAN) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Giant Token la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Giant Token la USD a fost $ 0.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Giant Token la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Giant Token la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0+23.06%
30 de zile$ 0-48.81%
60 de zile$ 0-47.15%
90 de zile$ 0--

Ce este Giant Token (GTAN)

Giant Token ($GTAN) is a groundbreaking African charity-focused digital currency project that leverages the power of blockchain technology to create a tangible and transparent impact. Beyond its function as a secure and efficient digital asset, GTAN is built on a core mission to uplift underprivileged communities in Africa, providing essential aid to those who need it most, including widows, widowers, and the elderly. The project's unique structure ensures a continuous flow of support, enhancing local communities and fostering lasting, positive change.

The $GTAN ecosystem is designed to be a beacon of transparency and accountability. By utilizing blockchain technology, every transaction and every donation is recorded on an immutable public ledger. This level of transparency eliminates the intermediaries often found in traditional charity models, ensuring that funds go directly to beneficiaries and that donors can see the real-world impact of their contributions. This creates a secure and trustworthy environment for all stakeholders, from project partners to individual community members.

$GTAN offers a unique investment opportunity that seamlessly blends financial returns with a powerful social mission. A key part of our innovative tokenomics is the transaction tax system, where a small percentage of every trade is automatically allocated to a dedicated charity wallet. This sustainable business model ensures that the project’s success is directly tied to the positive change it creates, providing a continuous and growing source of funding for our charitable initiatives.

For investors, $GTAN is more than just a digital asset; it is a means of participating in a powerful movement for social good. A portion of each transaction is distributed as reflections to all token holders, providing a passive income stream simply for holding the token. This dual-purpose model allows investors to not only position themselves for potential profits in the rapidly growing world of cryptocurrency but also to make a tangible difference in the world. As the demand for socially responsible investing (SRI) continues to rise, $GTAN is perfectly positioned to appeal to a new generation of investors who prioritize projects that align with their values.

Our community is the heart of the Giant Token project. By investing in $GTAN, you're not just buying a token—you’re joining a global community of like-minded individuals who are passionate about using cryptocurrency to solve real-world problems. This engaged and passionate community is a vital component of the project's long-term success, driving awareness, and helping to identify and support new charitable causes.

Finally, Giant Token ($GTAN) represents the future of philanthropy—a future where technology, finance, and social responsibility converge. It's a testament to the idea that a digital currency can be a force for profound, positive change. Join us in building a better future, one transaction at a time.

Resursă Giant Token (GTAN)

Carte albă
Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Giant Token (USD)

Ce valoare va avea Giant Token (GTAN) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Giant Token (GTAN) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Giant Token.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Giant Token!

GTAN în monede locale

Tokenomie pentru Giant Token (GTAN)

Înțelegerea tokenomică a Giant Token (GTAN) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru GTAN!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Giant Token (GTAN)

Cât valorează Giant Token (GTAN) astăzi?
Prețul pe viu pentru GTAN în USD este 0 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru GTAN în USD?
Prețul actual pentru GTAN la USD este $ 0. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Giant Token?
Capitalizarea de piață pentru GTAN este $ 279.65K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru GTAN?
Ofertă aflată în circulație pentru GTAN este 375.00T USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru GTAN?
GTAN a obținut un preț ATH de 0 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru GTAN?
GTAN a avut un preț ATL de 0 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru GTAN?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru GTAN este -- USD.
Va crește GTAN în acest an?
GTAN ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru GTAN pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 03:20:10 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

