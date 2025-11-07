Informații privind prețul pentru Giant Token (GTAN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.83% Modificare de preț (1 zi) +23.06% Modificare de preț (7 zile) -8.06% Modificare de preț (7 zile) -8.06%

Prețul în timp real pentru Giant Token (GTAN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul GTAN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GTAN este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GTAN s-a modificat cu +0.83% în decursul ultimei ore, cu +23.06% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.06% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Giant Token (GTAN)

Capitalizare de piață $ 279.65K$ 279.65K $ 279.65K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 279.65K$ 279.65K $ 279.65K Ofertă află în circulație 375.00T 375.00T 375.00T Ofertă totală 375,000,810,056,649.2 375,000,810,056,649.2 375,000,810,056,649.2

Capitalizarea de piață actuală pentru Giant Token este $ 279.65K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GTAN este 375.00T, cu o ofertă totală de 375000810056649.2. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 279.65K.