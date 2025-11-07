Informații privind prețul pentru Get Out Frog (GOF) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.48% Modificare de preț (1 zi) -2.57% Modificare de preț (7 zile) -29.08% Modificare de preț (7 zile) -29.08%

Prețul în timp real pentru Get Out Frog (GOF) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul GOF a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GOF este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GOF s-a modificat cu +1.48% în decursul ultimei ore, cu -2.57% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -29.08% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Get Out Frog (GOF)

Capitalizare de piață $ 11.57K$ 11.57K $ 11.57K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 11.57K$ 11.57K $ 11.57K Ofertă află în circulație 975.00T 975.00T 975.00T Ofertă totală 975,000,000,000,000.0 975,000,000,000,000.0 975,000,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Get Out Frog este $ 11.57K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GOF este 975.00T, cu o ofertă totală de 975000000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.57K.