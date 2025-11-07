Informații privind prețul pentru Genopets (GENE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00579404 Maxim 24 h $ 0.00662973 Maxim dintotdeauna $ 37.83 Cel mai mic preț $ 0.00512048 Modificare de preț (1 oră) +0.52% Modificare de preț (1 zi) +2.92% Modificare de preț (7 zile) -6.11%

Prețul în timp real pentru Genopets (GENE) este $0.0060794. În ultimele 24 de ore, tokenul GENE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00579404 și un maxim de $ 0.00662973, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GENE este $ 37.83, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00512048.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GENE s-a modificat cu +0.52% în decursul ultimei ore, cu +2.92% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.11% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Genopets (GENE)

Capitalizare de piață $ 519.72K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 607.94K Ofertă află în circulație 85.49M Ofertă totală 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Genopets este $ 519.72K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GENE este 85.49M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 607.94K.