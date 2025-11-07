Informații privind prețul pentru Gen Z Quant (QUANT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.06486$ 0.06486 $ 0.06486 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.64% Modificare de preț (1 zi) -2.79% Modificare de preț (7 zile) -22.57% Modificare de preț (7 zile) -22.57%

Prețul în timp real pentru Gen Z Quant (QUANT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul QUANT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru QUANT este $ 0.06486, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, QUANT s-a modificat cu +0.64% în decursul ultimei ore, cu -2.79% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -22.57% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Gen Z Quant (QUANT)

Capitalizare de piață $ 301.42K$ 301.42K $ 301.42K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 301.42K$ 301.42K $ 301.42K Ofertă află în circulație 999.81M 999.81M 999.81M Ofertă totală 999,807,460.145286 999,807,460.145286 999,807,460.145286

Capitalizarea de piață actuală pentru Gen Z Quant este $ 301.42K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru QUANT este 999.81M, cu o ofertă totală de 999807460.145286. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 301.42K.