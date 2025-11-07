Informații privind prețul pentru Gemo (GEMO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.48% Modificare de preț (1 zi) -3.71% Modificare de preț (7 zile) -15.91% Modificare de preț (7 zile) -15.91%

Prețul în timp real pentru Gemo (GEMO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul GEMO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GEMO este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GEMO s-a modificat cu +0.48% în decursul ultimei ore, cu -3.71% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.91% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Gemo (GEMO)

Capitalizare de piață $ 580.11K$ 580.11K $ 580.11K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 580.11K$ 580.11K $ 580.11K Ofertă află în circulație 999.96M 999.96M 999.96M Ofertă totală 999,964,985.272976 999,964,985.272976 999,964,985.272976

Capitalizarea de piață actuală pentru Gemo este $ 580.11K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GEMO este 999.96M, cu o ofertă totală de 999964985.272976. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 580.11K.