Informații privind prețul pentru GEI BEAR (GEI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00821529$ 0.00821529 $ 0.00821529 Cel mai mic preț $ 0.00139935$ 0.00139935 $ 0.00139935 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) +5.52% Modificare de preț (7 zile) +5.52%

Prețul în timp real pentru GEI BEAR (GEI) este $0.00304164. În ultimele 24 de ore, tokenul GEI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GEI este $ 0.00821529, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00139935.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GEI s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu +5.52% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața GEI BEAR (GEI)

Capitalizare de piață $ 211.15K$ 211.15K $ 211.15K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 211.15K$ 211.15K $ 211.15K Ofertă află în circulație 69.42M 69.42M 69.42M Ofertă totală 69,420,539.8469265 69,420,539.8469265 69,420,539.8469265

Capitalizarea de piață actuală pentru GEI BEAR este $ 211.15K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GEI este 69.42M, cu o ofertă totală de 69420539.8469265. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 211.15K.