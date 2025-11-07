Informații privind prețul pentru GarudaX (GRDX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00343816 $ 0.00343816 $ 0.00343816 Minim 24 h $ 0.00377395 $ 0.00377395 $ 0.00377395 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00343816$ 0.00343816 $ 0.00343816 Maxim 24 h $ 0.00377395$ 0.00377395 $ 0.00377395 Maxim dintotdeauna $ 0.00593594$ 0.00593594 $ 0.00593594 Cel mai mic preț $ 0.00183371$ 0.00183371 $ 0.00183371 Modificare de preț (1 oră) -0.24% Modificare de preț (1 zi) -5.73% Modificare de preț (7 zile) -11.12% Modificare de preț (7 zile) -11.12%

Prețul în timp real pentru GarudaX (GRDX) este $0.00346337. În ultimele 24 de ore, tokenul GRDX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00343816 și un maxim de $ 0.00377395, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GRDX este $ 0.00593594, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00183371.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GRDX s-a modificat cu -0.24% în decursul ultimei ore, cu -5.73% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.12% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața GarudaX (GRDX)

Capitalizare de piață $ 148.11K$ 148.11K $ 148.11K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 327.97K$ 327.97K $ 327.97K Ofertă află în circulație 43.05M 43.05M 43.05M Ofertă totală 95,329,657.0 95,329,657.0 95,329,657.0

Capitalizarea de piață actuală pentru GarudaX este $ 148.11K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GRDX este 43.05M, cu o ofertă totală de 95329657.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 327.97K.