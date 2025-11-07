Informații privind prețul pentru Gap Tooth Lizard ($GAPPY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00000299 $ 0.00000299 $ 0.00000299 Minim 24 h $ 0.00000519 $ 0.00000519 $ 0.00000519 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00000299$ 0.00000299 $ 0.00000299 Maxim 24 h $ 0.00000519$ 0.00000519 $ 0.00000519 Maxim dintotdeauna $ 0.00004032$ 0.00004032 $ 0.00004032 Cel mai mic preț $ 0.00000294$ 0.00000294 $ 0.00000294 Modificare de preț (1 oră) +0.71% Modificare de preț (1 zi) -2.35% Modificare de preț (7 zile) -38.29% Modificare de preț (7 zile) -38.29%

Prețul în timp real pentru Gap Tooth Lizard ($GAPPY) este $0.00000307. În ultimele 24 de ore, tokenul $GAPPY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000299 și un maxim de $ 0.00000519, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru $GAPPY este $ 0.00004032, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000294.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, $GAPPY s-a modificat cu +0.71% în decursul ultimei ore, cu -2.35% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -38.29% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

Capitalizare de piață $ 306.60K$ 306.60K $ 306.60K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 306.60K$ 306.60K $ 306.60K Ofertă află în circulație 99.91B 99.91B 99.91B Ofertă totală 99,906,805,287.48557 99,906,805,287.48557 99,906,805,287.48557

Capitalizarea de piață actuală pentru Gap Tooth Lizard este $ 306.60K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru $GAPPY este 99.91B, cu o ofertă totală de 99906805287.48557. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 306.60K.