Informații privind prețul pentru Game7 (G7) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.02317852$ 0.02317852 $ 0.02317852 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.05% Modificare de preț (1 zi) -19.30% Modificare de preț (7 zile) -59.43% Modificare de preț (7 zile) -59.43%

Prețul în timp real pentru Game7 (G7) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul G7 a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru G7 este $ 0.02317852, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, G7 s-a modificat cu +0.05% în decursul ultimei ore, cu -19.30% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -59.43% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Game7 (G7)

Capitalizare de piață $ 423.71K$ 423.71K $ 423.71K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Ofertă află în circulație 2.26B 2.26B 2.26B Ofertă totală 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Game7 este $ 423.71K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru G7 este 2.26B, cu o ofertă totală de 10000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.87M.