Prețul în timp real pentru Gama Token astăzi este 0.764393 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru GAMA în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru GAMA pe MEXC acum.

Mai multe despre GAMA

Informații de preț pentru GAMA

Ce este GAMA

Pagina oficială pentru GAMA

Tokenomie pentru GAMA

Prognoza prețurilor pentru GAMA

Logo Gama Token

Preț Gama Token (GAMA)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 GAMA în USD:

$0.764393
0.00%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
Gama Token (GAMA) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 01:47:51 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Gama Token (GAMA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.764393
Minim 24 h
$ 0.764393
Maxim 24 h

$ 0.764393
$ 0.764393
$ 0.873173
$ 0.585643
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Prețul în timp real pentru Gama Token (GAMA) este $0.764393. În ultimele 24 de ore, tokenul GAMA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.764393 și un maxim de $ 0.764393, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GAMA este $ 0.873173, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.585643.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GAMA s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Gama Token (GAMA)

$ 76.46M
--
$ 76.46M
100.03M
100,027,931.0
Capitalizarea de piață actuală pentru Gama Token este $ 76.46M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GAMA este 100.03M, cu o ofertă totală de 100027931.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 76.46M.

Istoric de preț pentru Gama Token (GAMA) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Gama Token la USD a fost $ 0.0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Gama Token la USD a fost $ 0.0000000000.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Gama Token la USD a fost $ +0.0238049561.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Gama Token la USD a fost $ -0.0879762589075956.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0.00.00%
30 de zile$ 0.00000000000.00%
60 de zile$ +0.0238049561+3.11%
90 de zile$ -0.0879762589075956-10.32%

Ce este Gama Token (GAMA)

GAMA is the utility token of the GAMA Web3 gaming platform. Players earn GAMA tokens as rewards for winning games, while losing results in token burns, creating a deflationary supply. The total supply is capped to ensure scarcity, with allocations for community rewards, platform growth, and liquidity. GAMA powers a vibrant gaming economy, making it valuable for both gamers and crypto enthusiasts.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă Gama Token (GAMA)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Gama Token (USD)

Ce valoare va avea Gama Token (GAMA) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Gama Token (GAMA) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Gama Token.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Gama Token!

GAMA în monede locale

Tokenomie pentru Gama Token (GAMA)

Înțelegerea tokenomică a Gama Token (GAMA) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru GAMA!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Gama Token (GAMA)

Cât valorează Gama Token (GAMA) astăzi?
Prețul pe viu pentru GAMA în USD este 0.764393 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru GAMA în USD?
Prețul actual pentru GAMA la USD este $ 0.764393. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Gama Token?
Capitalizarea de piață pentru GAMA este $ 76.46M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru GAMA?
Ofertă aflată în circulație pentru GAMA este 100.03M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru GAMA?
GAMA a obținut un preț ATH de 0.873173 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru GAMA?
GAMA a avut un preț ATL de 0.585643 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru GAMA?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru GAMA este -- USD.
Va crește GAMA în acest an?
GAMA ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru GAMA pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru Gama Token (GAMA)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

$101,595.00

$3,326.67

$157.21

$1.0003

$1,484.87

$101,595.00

$3,326.67

$2.2418

$157.21

$1.0030

$0.00000

$0.00000

$31.43

$0.1334

$0.0004269

$0.025413

$4.989

$0.00000000009150

$0.1334

$0.0000002030

