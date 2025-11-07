Informații privind prețul pentru Gama Token (GAMA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.764393 Maxim 24 h $ 0.764393 Maxim dintotdeauna $ 0.873173 Cel mai mic preț $ 0.585643 Modificare de preț (1 oră) 0.00% Modificare de preț (1 zi) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru Gama Token (GAMA) este $0.764393. În ultimele 24 de ore, tokenul GAMA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.764393 și un maxim de $ 0.764393, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GAMA este $ 0.873173, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.585643.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GAMA s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Gama Token (GAMA)

Capitalizare de piață $ 76.46M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 76.46M Ofertă află în circulație 100.03M Ofertă totală 100,027,931.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Gama Token este $ 76.46M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GAMA este 100.03M, cu o ofertă totală de 100027931.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 76.46M.