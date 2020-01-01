Tokenomie pentru Galaxia (GXA) Descoperă informații cheie despre Galaxia (GXA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Galaxia (GXA) GALAXIA(GXA) aims to GALAXIA builds a virtuous cycle ecosystem to provide a sustainable web 3.0 blockchain platform environment by providing services at low cost and implementing fast and transparent processes. GALAXIA provides users with integrated platform operation, online/offline expansion of the real economy, and transparent processing through blockchain technology for a virtuous cycle ecosystem. In addition, through financial services to be added in the future, GALAXIA will provide scalability and high interoperability to provide user convenience. Pagină de internet oficială: http://www.galaxiacoin.io/ Carte albă: https://galaxiacoin.io/assets/doc/galaxia-whitepager-eng.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Galaxia (GXA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Galaxia (GXA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.95M $ 5.95M $ 5.95M Ofertă totală: $ 7.62B $ 7.62B $ 7.62B Ofertă aflată în circulație: $ 3.07B $ 3.07B $ 3.07B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.77M $ 14.77M $ 14.77M Maxim dintotdeauna: $ 0.02331638 $ 0.02331638 $ 0.02331638 Minim dintotdeauna: $ 0.00106629 $ 0.00106629 $ 0.00106629 Preț curent: $ 0.00193777 $ 0.00193777 $ 0.00193777 Află mai mult despre prețul tokenului Galaxia (GXA)

Tokenomie pentru Galaxia (GXA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Galaxia (GXA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GXA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GXA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GXA, explorează prețul în direct al tokenului GXA!

