Informații privind prețul pentru Fyde (FYDE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00306049 $ 0.00306049 $ 0.00306049 Minim 24 h $ 0.00409025 $ 0.00409025 $ 0.00409025 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00306049$ 0.00306049 $ 0.00306049 Maxim 24 h $ 0.00409025$ 0.00409025 $ 0.00409025 Maxim dintotdeauna $ 0.301155$ 0.301155 $ 0.301155 Cel mai mic preț $ 0.00290586$ 0.00290586 $ 0.00290586 Modificare de preț (1 oră) +0.02% Modificare de preț (1 zi) +19.72% Modificare de preț (7 zile) -38.23% Modificare de preț (7 zile) -38.23%

Prețul în timp real pentru Fyde (FYDE) este $0.00369856. În ultimele 24 de ore, tokenul FYDE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00306049 și un maxim de $ 0.00409025, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FYDE este $ 0.301155, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00290586.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FYDE s-a modificat cu +0.02% în decursul ultimei ore, cu +19.72% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -38.23% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Fyde (FYDE)

Capitalizare de piață $ 64.10K$ 64.10K $ 64.10K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 369.87K$ 369.87K $ 369.87K Ofertă află în circulație 17.33M 17.33M 17.33M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Fyde este $ 64.10K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FYDE este 17.33M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 369.87K.