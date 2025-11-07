Informații privind prețul pentru fxhash (FXH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00346459 $ 0.00346459 $ 0.00346459 Minim 24 h $ 0.00420704 $ 0.00420704 $ 0.00420704 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00346459$ 0.00346459 $ 0.00346459 Maxim 24 h $ 0.00420704$ 0.00420704 $ 0.00420704 Maxim dintotdeauna $ 0.03486908$ 0.03486908 $ 0.03486908 Cel mai mic preț $ 0.00346459$ 0.00346459 $ 0.00346459 Modificare de preț (1 oră) -4.74% Modificare de preț (1 zi) -14.32% Modificare de preț (7 zile) -38.62% Modificare de preț (7 zile) -38.62%

Prețul în timp real pentru fxhash (FXH) este $0.00348709. În ultimele 24 de ore, tokenul FXH a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00346459 și un maxim de $ 0.00420704, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FXH este $ 0.03486908, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00346459.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FXH s-a modificat cu -4.74% în decursul ultimei ore, cu -14.32% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -38.62% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața fxhash (FXH)

Capitalizare de piață $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M Ofertă află în circulație 520.00M 520.00M 520.00M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru fxhash este $ 1.81M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FXH este 520.00M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.49M.