Informații privind prețul pentru FUST Token (FUST) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.46% Modificare de preț (1 zi) -2.31% Modificare de preț (7 zile) -15.32% Modificare de preț (7 zile) -15.32%

Prețul în timp real pentru FUST Token (FUST) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul FUST a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FUST este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FUST s-a modificat cu +1.46% în decursul ultimei ore, cu -2.31% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.32% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața FUST Token (FUST)

Capitalizare de piață $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M Ofertă află în circulație 33.00B 33.00B 33.00B Ofertă totală 33,000,000,000.0 33,000,000,000.0 33,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru FUST Token este $ 2.47M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FUST este 33.00B, cu o ofertă totală de 33000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.47M.