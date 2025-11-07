Informații privind prețul pentru FUSION (FSN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00577912 $ 0.00577912 $ 0.00577912 Minim 24 h $ 0.00718503 $ 0.00718503 $ 0.00718503 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00577912$ 0.00577912 $ 0.00577912 Maxim 24 h $ 0.00718503$ 0.00718503 $ 0.00718503 Maxim dintotdeauna $ 9.76$ 9.76 $ 9.76 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.82% Modificare de preț (1 zi) -18.01% Modificare de preț (7 zile) -19.38% Modificare de preț (7 zile) -19.38%

Prețul în timp real pentru FUSION (FSN) este $0.00586688. În ultimele 24 de ore, tokenul FSN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00577912 și un maxim de $ 0.00718503, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FSN este $ 9.76, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FSN s-a modificat cu +0.82% în decursul ultimei ore, cu -18.01% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.38% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața FUSION (FSN)

Capitalizare de piață $ 458.99K$ 458.99K $ 458.99K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 462.11K$ 462.11K $ 462.11K Ofertă află în circulație 78.23M 78.23M 78.23M Ofertă totală 78,766,088.125 78,766,088.125 78,766,088.125

Capitalizarea de piață actuală pentru FUSION este $ 458.99K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FSN este 78.23M, cu o ofertă totală de 78766088.125. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 462.11K.