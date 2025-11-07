BursăDEX+
Prețul în timp real pentru FUSION astăzi este 0.00586688 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru FSN în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru FSN pe MEXC acum.

Mai multe despre FSN

Informații de preț pentru FSN

Ce este FSN

Carte albă pentru FSN

Pagina oficială pentru FSN

Tokenomie pentru FSN

Prognoza prețurilor pentru FSN

Logo FUSION

Preț FUSION (FSN)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 FSN în USD:

$0.00586688
$0.00586688
-18.00%1D
FUSION (FSN) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 03:18:02 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru FUSION (FSN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00577912
$ 0.00577912
Minim 24 h
$ 0.00718503
$ 0.00718503
Maxim 24 h

$ 0.00577912
$ 0.00577912

$ 0.00718503
$ 0.00718503

$ 9.76
$ 9.76

$ 0
$ 0

+0.82%

-18.01%

-19.38%

-19.38%

Prețul în timp real pentru FUSION (FSN) este $0.00586688. În ultimele 24 de ore, tokenul FSN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00577912 și un maxim de $ 0.00718503, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FSN este $ 9.76, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FSN s-a modificat cu +0.82% în decursul ultimei ore, cu -18.01% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.38% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața FUSION (FSN)

$ 458.99K
$ 458.99K

--
--

$ 462.11K
$ 462.11K

78.23M
78.23M

78,766,088.125
78,766,088.125

Capitalizarea de piață actuală pentru FUSION este $ 458.99K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FSN este 78.23M, cu o ofertă totală de 78766088.125. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 462.11K.

Istoric de preț pentru FUSION (FSN) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru FUSION la USD a fost $ -0.001288879089176598.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru FUSION la USD a fost $ -0.0025653484.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru FUSION la USD a fost $ +0.0564877245.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru FUSION la USD a fost $ +0.0020094396511106575.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.001288879089176598-18.01%
30 de zile$ -0.0025653484-43.72%
60 de zile$ +0.0564877245+962.82%
90 de zile$ +0.0020094396511106575+52.09%

Ce este FUSION (FSN)

Fusion is a project which consists of an all-inclusive blockchain-based financial platform that offers cross-chain, cross-organization, and cross-data source services through smart contract employment. FUSION was established by the CEO of BitSE, an incubation company which developed QTUM Blockchain and the VeChain blockchain, crypto projects which are both successful. Fusion uses the Hierarchical Hybrid Consensus Mechanism (HHCM) that borrows things from PoW and PoS. At the same time, it uses a parallel computing by grouping nodes together, creating an efficient and safe platform.

The Fusion team used in its whitepaper the term Internet of Values which refers mostly to cryptocurrency related matters, such as the exchange and management of digital assets securely and without intermediaries. The Distributed Control Right Management is a security layer that protects all locked-in cryptocurrency assets on the Fusion blockchain. The distributed storage and sharding of a private key ensures that no one can have access the complete private key, meaning that no single node can gain control of the digital assets. Along with the traditional transaction triggering mechanism, FUSION incorporated time and event based triggers into its smart contracts. These three triggering modes have resulted from various financial situations, and have been designed to meet the requests of complex financial smart contracts.

BitSE, the company behind the Fusion Project, was founded in 2013 by Dejun Qian, being also responsible for the creation of QTUM and VeChain. QTUM and VeChain are both blockchain foundations which developed into independent ventures. The native token of the Fusion platform, FSN, will be used in paying network fees. Smart contracts require FSN in order for them to be executed, much like how ETH is used in the Ethereum network. Fusion (FSN) has a short history in the cryptocurrency market, which does not allow us to make predictions in the long term. Fusion cryptocurrency will have its Fusion mainnet launch before 30th June. We can expect a small increase in price due to this.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Predicție de preț pentru FUSION (USD)

Ce valoare va avea FUSION (FSN) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale FUSION (FSN) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru FUSION.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru FUSION!

FSN în monede locale

Tokenomie pentru FUSION (FSN)

Înțelegerea tokenomică a FUSION (FSN) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru FSN!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre FUSION (FSN)

Cât valorează FUSION (FSN) astăzi?
Prețul pe viu pentru FSN în USD este 0.00586688 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru FSN în USD?
Prețul actual pentru FSN la USD este $ 0.00586688. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru FUSION?
Capitalizarea de piață pentru FSN este $ 458.99K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru FSN?
Ofertă aflată în circulație pentru FSN este 78.23M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru FSN?
FSN a obținut un preț ATH de 9.76 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru FSN?
FSN a avut un preț ATL de 0 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru FSN?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru FSN este -- USD.
Va crește FSN în acest an?
FSN ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru FSN pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 03:18:02 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru FUSION (FSN)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

$101,823.76

$3,336.53

$157.25

$1.0002

$1,485.00

$101,823.76

$3,336.53

$2.2255

$157.25

$1.0061

$0.00000

$0.00000

$31.07

$0.1267

$0.0004350

$0.014625

$5.012

$0.1267

$0.00000000007598

$1.3435

