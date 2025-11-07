Informații privind prețul pentru FUSIO (FUSIO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00118064 Maxim 24 h $ 0.00151805 Maxim dintotdeauna $ 0.00609484 Cel mai mic preț $ 0.00118064 Modificare de preț (1 oră) +0.01% Modificare de preț (1 zi) -21.87% Modificare de preț (7 zile) -33.79%

Prețul în timp real pentru FUSIO (FUSIO) este $0.00118603. În ultimele 24 de ore, tokenul FUSIO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00118064 și un maxim de $ 0.00151805, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FUSIO este $ 0.00609484, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00118064.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FUSIO s-a modificat cu +0.01% în decursul ultimei ore, cu -21.87% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -33.79% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața FUSIO (FUSIO)

Capitalizare de piață $ 238.51K$ 238.51K $ 238.51K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Ofertă află în circulație 201.10M 201.10M 201.10M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru FUSIO este $ 238.51K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FUSIO este 201.10M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.19M.