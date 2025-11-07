Informații privind prețul pentru Funless (FUNLESS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.53% Modificare de preț (1 zi) -3.95% Modificare de preț (7 zile) -23.60% Modificare de preț (7 zile) -23.60%

Prețul în timp real pentru Funless (FUNLESS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul FUNLESS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FUNLESS este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FUNLESS s-a modificat cu -0.53% în decursul ultimei ore, cu -3.95% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -23.60% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Funless (FUNLESS)

Capitalizare de piață $ 126.49K$ 126.49K $ 126.49K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 126.49K$ 126.49K $ 126.49K Ofertă află în circulație 500.00M 500.00M 500.00M Ofertă totală 499,997,687.519566 499,997,687.519566 499,997,687.519566

Capitalizarea de piață actuală pentru Funless este $ 126.49K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FUNLESS este 500.00M, cu o ofertă totală de 499997687.519566. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 126.49K.