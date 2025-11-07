BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Full Moon astăzi este 0.00892063 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru FM în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru FM pe MEXC acum.

Mai multe despre FM

Informații de preț pentru FM

Ce este FM

Carte albă pentru FM

Pagina oficială pentru FM

Tokenomie pentru FM

Prognoza prețurilor pentru FM

Logo Full Moon

Preț Full Moon (FM)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 FM în USD:

$0.00892063
$0.00892063
-1.80%1D
mexc
USD
Full Moon (FM) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 01:46:50 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Full Moon (FM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00884118
$ 0.00884118
Minim 24 h
$ 0.00933813
$ 0.00933813
Maxim 24 h

$ 0.00884118
$ 0.00884118

$ 0.00933813
$ 0.00933813

$ 0.04230323
$ 0.04230323

$ 0.00630962
$ 0.00630962

+0.11%

-1.85%

-18.12%

-18.12%

Prețul în timp real pentru Full Moon (FM) este $0.00892063. În ultimele 24 de ore, tokenul FM a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00884118 și un maxim de $ 0.00933813, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FM este $ 0.04230323, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00630962.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FM s-a modificat cu +0.11% în decursul ultimei ore, cu -1.85% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.12% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Full Moon (FM)

$ 4.82M
$ 4.82M

--
--

$ 178.80M
$ 178.80M

538.80M
538.80M

20,000,000,000.0
20,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Full Moon este $ 4.82M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FM este 538.80M, cu o ofertă totală de 20000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 178.80M.

Istoric de preț pentru Full Moon (FM) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Full Moon la USD a fost $ -0.000168144206246083.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Full Moon la USD a fost $ -0.0038516960.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Full Moon la USD a fost $ -0.0052633206.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Full Moon la USD a fost $ -0.02507772596733801.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.000168144206246083-1.85%
30 de zile$ -0.0038516960-43.17%
60 de zile$ -0.0052633206-59.00%
90 de zile$ -0.02507772596733801-73.76%

Ce este Full Moon (FM)

Oracle-based, perpetual exchange on Cronos EVM and zkEVM.

We are a decentralized perpetual trading platform on Cronos EVM and zkEVM chain that offers both a staking pool and on-chain perpetuals, primed to empower all Striders with galactic opportunities. Transactions on Moonlander are executed at higher speed and lower fees. This isn’t just trading, this is our financial mission to the moon.

Unleash User's Trading Potential

As a seasoned trader, we know you crave the thrill of the market, the exhilaration of calculated risks, and the satisfaction of astronomical gains. Moonlander is the way through.

Astro-Efficiency: Maximize your capital efficiency with our MLP pool, enabling you to secure larger positions and ride the market's currents with unparalleled power.

Galactic Leverage: Dare to dream big with up to 1000x leverage, propelling your trading endeavors to unprecedented heights.

Stellar Security: Navigate the market confidently, shielded by our robust price feeds from PYTH and Cronos Oracles, ensuring a stable and secure trading environment.

Chart a Course to Passive Income

Beyond the thrill of trading, Moonlander also offers a smooth sailing to passive income.

Stellar Rewards: Reap the rewards of the platform's success and benefit from market fluctuation through our fee distribution mechanism without the need for active trading

Stake and Prosper: Stake our utility token or provide liquidity to our MLP pool and earn real yield in CRO/zkCRO and $CM, fueling your galactic ambitions.

Predicție de preț pentru Full Moon (USD)

Ce valoare va avea Full Moon (FM) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Full Moon (FM) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Full Moon.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Full Moon!

FM în monede locale

Tokenomie pentru Full Moon (FM)

Înțelegerea tokenomică a Full Moon (FM) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru FM!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Full Moon (FM)

Cât valorează Full Moon (FM) astăzi?
Prețul pe viu pentru FM în USD este 0.00892063 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru FM în USD?
Prețul actual pentru FM la USD este $ 0.00892063. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Full Moon?
Capitalizarea de piață pentru FM este $ 4.82M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru FM?
Ofertă aflată în circulație pentru FM este 538.80M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru FM?
FM a obținut un preț ATH de 0.04230323 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru FM?
FM a avut un preț ATL de 0.00630962 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru FM?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru FM este -- USD.
Va crește FM în acest an?
FM ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru FM pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 01:46:50 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Full Moon (FM)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

$101,433.98

$3,315.33

$156.76

$1.0003

$1,484.95

$101,433.98

$3,315.33

$2.2349

$156.76

$1.0005

$0.00000

$0.00000

$31.42

$0.1342

$0.0004288

$0.023835

$5.072

$0.00000000009152

$0.1342

$0.0000002016

