Informații privind prețul pentru Full Moon (FM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00884118 $ 0.00884118 $ 0.00884118 Minim 24 h $ 0.00933813 $ 0.00933813 $ 0.00933813 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00884118$ 0.00884118 $ 0.00884118 Maxim 24 h $ 0.00933813$ 0.00933813 $ 0.00933813 Maxim dintotdeauna $ 0.04230323$ 0.04230323 $ 0.04230323 Cel mai mic preț $ 0.00630962$ 0.00630962 $ 0.00630962 Modificare de preț (1 oră) +0.11% Modificare de preț (1 zi) -1.85% Modificare de preț (7 zile) -18.12% Modificare de preț (7 zile) -18.12%

Prețul în timp real pentru Full Moon (FM) este $0.00892063. În ultimele 24 de ore, tokenul FM a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00884118 și un maxim de $ 0.00933813, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FM este $ 0.04230323, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00630962.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FM s-a modificat cu +0.11% în decursul ultimei ore, cu -1.85% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.12% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Full Moon (FM)

Capitalizare de piață $ 4.82M$ 4.82M $ 4.82M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 178.80M$ 178.80M $ 178.80M Ofertă află în circulație 538.80M 538.80M 538.80M Ofertă totală 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Full Moon este $ 4.82M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FM este 538.80M, cu o ofertă totală de 20000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 178.80M.