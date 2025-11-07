Informații privind prețul pentru FTF100 (FTF100) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.26% Modificare de preț (1 zi) -7.61% Modificare de preț (7 zile) -41.49% Modificare de preț (7 zile) -41.49%

Prețul în timp real pentru FTF100 (FTF100) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul FTF100 a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FTF100 este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FTF100 s-a modificat cu -1.26% în decursul ultimei ore, cu -7.61% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -41.49% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața FTF100 (FTF100)

Capitalizare de piață $ 68.44K$ 68.44K $ 68.44K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 68.44K$ 68.44K $ 68.44K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru FTF100 este $ 68.44K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FTF100 este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 68.44K.