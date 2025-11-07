Informații privind prețul pentru fsjal (FSJAL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0.0012272 $ 0.0012272 $ 0.0012272 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0.0012272$ 0.0012272 $ 0.0012272 Maxim dintotdeauna $ 0.00172293$ 0.00172293 $ 0.00172293 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +2.65% Modificare de preț (1 zi) -13.03% Modificare de preț (7 zile) +44.93% Modificare de preț (7 zile) +44.93%

Prețul în timp real pentru fsjal (FSJAL) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul FSJAL a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0.0012272, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FSJAL este $ 0.00172293, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FSJAL s-a modificat cu +2.65% în decursul ultimei ore, cu -13.03% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +44.93% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața fsjal (FSJAL)

Capitalizare de piață $ 972.74K$ 972.74K $ 972.74K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 972.74K$ 972.74K $ 972.74K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru fsjal este $ 972.74K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FSJAL este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 972.74K.