Informații privind prețul pentru Frost (FROST) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00000821 $ 0.00000821 $ 0.00000821 Minim 24 h $ 0.00001017 $ 0.00001017 $ 0.00001017 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00000821$ 0.00000821 $ 0.00000821 Maxim 24 h $ 0.00001017$ 0.00001017 $ 0.00001017 Maxim dintotdeauna $ 0.00028548$ 0.00028548 $ 0.00028548 Cel mai mic preț $ 0.00000542$ 0.00000542 $ 0.00000542 Modificare de preț (1 oră) +0.74% Modificare de preț (1 zi) +0.17% Modificare de preț (7 zile) -45.29% Modificare de preț (7 zile) -45.29%

Prețul în timp real pentru Frost (FROST) este $0.00000837. În ultimele 24 de ore, tokenul FROST a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000821 și un maxim de $ 0.00001017, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FROST este $ 0.00028548, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000542.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FROST s-a modificat cu +0.74% în decursul ultimei ore, cu +0.17% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -45.29% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Frost (FROST)

Capitalizare de piață $ 8.35K$ 8.35K $ 8.35K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.35K$ 8.35K $ 8.35K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Frost este $ 8.35K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FROST este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.35K.