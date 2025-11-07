Informații privind prețul pentru Froggy (FROG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00009414 Maxim 24 h $ 0.00010488 Maxim dintotdeauna $ 0.00025516 Cel mai mic preț $ 0.00006773 Modificare de preț (1 oră) +0.96% Modificare de preț (1 zi) -8.21% Modificare de preț (7 zile) -22.85%

Prețul în timp real pentru Froggy (FROG) este $0.00009601. În ultimele 24 de ore, tokenul FROG a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00009414 și un maxim de $ 0.00010488, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FROG este $ 0.00025516, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00006773.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FROG s-a modificat cu +0.96% în decursul ultimei ore, cu -8.21% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -22.85% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Froggy (FROG)

Capitalizare de piață $ 96.07K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 96.07K Ofertă află în circulație 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Froggy este $ 96.07K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FROG este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 96.07K.