Informații privind prețul pentru Froggi ($FROGGI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00104793 $ 0.00104793 $ 0.00104793 Minim 24 h $ 0.00114434 $ 0.00114434 $ 0.00114434 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00104793$ 0.00104793 $ 0.00104793 Maxim 24 h $ 0.00114434$ 0.00114434 $ 0.00114434 Maxim dintotdeauna $ 0.00854903$ 0.00854903 $ 0.00854903 Cel mai mic preț $ 0.00101418$ 0.00101418 $ 0.00101418 Modificare de preț (1 oră) -1.21% Modificare de preț (1 zi) -5.28% Modificare de preț (7 zile) -25.47% Modificare de preț (7 zile) -25.47%

Prețul în timp real pentru Froggi ($FROGGI) este $0.00107542. În ultimele 24 de ore, tokenul $FROGGI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00104793 și un maxim de $ 0.00114434, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru $FROGGI este $ 0.00854903, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00101418.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, $FROGGI s-a modificat cu -1.21% în decursul ultimei ore, cu -5.28% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -25.47% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Froggi ($FROGGI)

Capitalizare de piață $ 82.64K$ 82.64K $ 82.64K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 82.64K$ 82.64K $ 82.64K Ofertă află în circulație 76.74M 76.74M 76.74M Ofertă totală 76,740,000.0 76,740,000.0 76,740,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Froggi este $ 82.64K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru $FROGGI este 76.74M, cu o ofertă totală de 76740000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 82.64K.