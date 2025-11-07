Informații privind prețul pentru Frog X Toad 6900 (FXT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.66% Modificare de preț (1 zi) -4.98% Modificare de preț (7 zile) -12.37% Modificare de preț (7 zile) -12.37%

Prețul în timp real pentru Frog X Toad 6900 (FXT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul FXT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FXT este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FXT s-a modificat cu +0.66% în decursul ultimei ore, cu -4.98% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.37% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Frog X Toad 6900 (FXT)

Capitalizare de piață $ 24.03K$ 24.03K $ 24.03K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 24.03K$ 24.03K $ 24.03K Ofertă află în circulație 69.00B 69.00B 69.00B Ofertă totală 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Frog X Toad 6900 este $ 24.03K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FXT este 69.00B, cu o ofertă totală de 69000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 24.03K.