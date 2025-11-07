Informații privind prețul pentru Fork Chain (FORK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00497353$ 0.00497353 $ 0.00497353 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.21% Modificare de preț (1 zi) -3.82% Modificare de preț (7 zile) -25.86% Modificare de preț (7 zile) -25.86%

Prețul în timp real pentru Fork Chain (FORK) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul FORK a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FORK este $ 0.00497353, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FORK s-a modificat cu +1.21% în decursul ultimei ore, cu -3.82% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -25.86% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Fork Chain (FORK)

Capitalizare de piață $ 13.13K$ 13.13K $ 13.13K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 13.13K$ 13.13K $ 13.13K Ofertă află în circulație 999.40M 999.40M 999.40M Ofertă totală 999,404,276.050325 999,404,276.050325 999,404,276.050325

Capitalizarea de piață actuală pentru Fork Chain este $ 13.13K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FORK este 999.40M, cu o ofertă totală de 999404276.050325. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 13.13K.