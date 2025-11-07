Informații privind prețul pentru Forge3 (FORGE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00001286 $ 0.00001286 $ 0.00001286 Minim 24 h $ 0.00001286 $ 0.00001286 $ 0.00001286 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00001286$ 0.00001286 $ 0.00001286 Maxim 24 h $ 0.00001286$ 0.00001286 $ 0.00001286 Maxim dintotdeauna $ 0.00024838$ 0.00024838 $ 0.00024838 Cel mai mic preț $ 0.00001164$ 0.00001164 $ 0.00001164 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) 0.00% Modificare de preț (7 zile) -30.23% Modificare de preț (7 zile) -30.23%

Prețul în timp real pentru Forge3 (FORGE) este $0.00001286. În ultimele 24 de ore, tokenul FORGE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001286 și un maxim de $ 0.00001286, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FORGE este $ 0.00024838, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001164.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FORGE s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -30.23% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Forge3 (FORGE)

Capitalizare de piață $ 12.86K$ 12.86K $ 12.86K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 12.86K$ 12.86K $ 12.86K Ofertă află în circulație 999.88M 999.88M 999.88M Ofertă totală 999,884,591.7340739 999,884,591.7340739 999,884,591.7340739

Capitalizarea de piață actuală pentru Forge3 este $ 12.86K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FORGE este 999.88M, cu o ofertă totală de 999884591.7340739. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 12.86K.