Informații privind prețul pentru Forg (FORG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +2.05% Modificare de preț (1 zi) -14.09% Modificare de preț (7 zile) -31.10% Modificare de preț (7 zile) -31.10%

Prețul în timp real pentru Forg (FORG) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul FORG a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FORG este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FORG s-a modificat cu +2.05% în decursul ultimei ore, cu -14.09% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -31.10% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Forg (FORG)

Capitalizare de piață $ 107.41K$ 107.41K $ 107.41K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 107.41K$ 107.41K $ 107.41K Ofertă află în circulație 420.69B 420.69B 420.69B Ofertă totală 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Forg este $ 107.41K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FORG este 420.69B, cu o ofertă totală de 420690000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 107.41K.