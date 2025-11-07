Informații privind prețul pentru Flyte AI (FLYTE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00254651$ 0.00254651 $ 0.00254651 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.19% Modificare de preț (1 zi) -17.04% Modificare de preț (7 zile) -25.55% Modificare de preț (7 zile) -25.55%

Prețul în timp real pentru Flyte AI (FLYTE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul FLYTE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FLYTE este $ 0.00254651, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FLYTE s-a modificat cu +0.19% în decursul ultimei ore, cu -17.04% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -25.55% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Flyte AI (FLYTE)

Capitalizare de piață $ 760.18K$ 760.18K $ 760.18K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 760.18K$ 760.18K $ 760.18K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Flyte AI este $ 760.18K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FLYTE este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 760.18K.