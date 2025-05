Ce este FLOPPA (FLOPPA)

Floppa was born in the trenches with one mission: to make them great again. With our innovative Raid2Earn airdrop tech, community members earn $FLOPPA tokens by engaging with main account tweets and community posts. It’s simple: join, raid, and accumulate stripes that convert into a share of the $FLOPPA airdrop. Our goal is to empower users to drive change, build a vibrant crypto community, and rise together. Join the movement at floppa.meme.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă FLOPPA (FLOPPA) Pagină de internet oficială