Informații privind prețul pentru FLIP (FLIP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 Minim 24 h $ 0 Maxim 24 h Maxim dintotdeauna $ 0.00424548 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.92% Modificare de preț (1 zi) -5.28% Modificare de preț (7 zile) -29.42%

Prețul în timp real pentru FLIP (FLIP) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul FLIP a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FLIP este $ 0.00424548, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FLIP s-a modificat cu +0.92% în decursul ultimei ore, cu -5.28% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -29.42% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața FLIP (FLIP)

Capitalizare de piață $ 452.55K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 452.55K Ofertă află în circulație 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru FLIP este $ 452.55K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FLIP este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 452.55K.