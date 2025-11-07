Informații privind prețul pentru Flaze Coin (FLAZE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.01720448$ 0.01720448 $ 0.01720448 Cel mai mic preț $ 0.00211363$ 0.00211363 $ 0.00211363 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) +15.80% Modificare de preț (7 zile) +15.80%

Prețul în timp real pentru Flaze Coin (FLAZE) este $0.00336595. În ultimele 24 de ore, tokenul FLAZE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FLAZE este $ 0.01720448, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00211363.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FLAZE s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu +15.80% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Flaze Coin (FLAZE)

Capitalizare de piață $ 64.85K$ 64.85K $ 64.85K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 64.85K$ 64.85K $ 64.85K Ofertă află în circulație 19.27M 19.27M 19.27M Ofertă totală 19,265,572.042045552 19,265,572.042045552 19,265,572.042045552

Capitalizarea de piață actuală pentru Flaze Coin este $ 64.85K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FLAZE este 19.27M, cu o ofertă totală de 19265572.042045552. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 64.85K.