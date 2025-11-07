Informații privind prețul pentru Flagship by Virtuals (FYI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00428445 Maxim 24 h $ 0.00526074 Maxim dintotdeauna $ 0.02405088 Cel mai mic preț $ 0.00218454 Modificare de preț (1 oră) +0.80% Modificare de preț (1 zi) -13.48% Modificare de preț (7 zile) -6.77%

Prețul în timp real pentru Flagship by Virtuals (FYI) este $0.00445096. În ultimele 24 de ore, tokenul FYI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00428445 și un maxim de $ 0.00526074, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FYI este $ 0.02405088, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00218454.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FYI s-a modificat cu +0.80% în decursul ultimei ore, cu -13.48% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.77% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Flagship by Virtuals (FYI)

Capitalizare de piață $ 397.08K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.45M Ofertă află în circulație 89.21M Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Flagship by Virtuals este $ 397.08K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FYI este 89.21M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.45M.