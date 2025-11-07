Informații privind prețul pentru Fishwheel (FSHWHL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.0031303$ 0.0031303 $ 0.0031303 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru Fishwheel (FSHWHL) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul FSHWHL a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FSHWHL este $ 0.0031303, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FSHWHL s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Fishwheel (FSHWHL)

Capitalizare de piață $ 80.61K$ 80.61K $ 80.61K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 80.61K$ 80.61K $ 80.61K Ofertă află în circulație 962.52M 962.52M 962.52M Ofertă totală 962,517,935.527072 962,517,935.527072 962,517,935.527072

Capitalizarea de piață actuală pentru Fishwheel este $ 80.61K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FSHWHL este 962.52M, cu o ofertă totală de 962517935.527072. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 80.61K.