Informații privind prețul pentru FireChicken (FCKN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.14% Modificare de preț (1 zi) -3.46% Modificare de preț (7 zile) -10.10% Modificare de preț (7 zile) -10.10%

Prețul în timp real pentru FireChicken (FCKN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul FCKN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FCKN este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FCKN s-a modificat cu +0.14% în decursul ultimei ore, cu -3.46% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.10% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața FireChicken (FCKN)

Capitalizare de piață $ 170.92K$ 170.92K $ 170.92K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 170.92K$ 170.92K $ 170.92K Ofertă află în circulație 985.60M 985.60M 985.60M Ofertă totală 985,595,396.346248 985,595,396.346248 985,595,396.346248

Capitalizarea de piață actuală pentru FireChicken este $ 170.92K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FCKN este 985.60M, cu o ofertă totală de 985595396.346248. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 170.92K.