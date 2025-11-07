Informații privind prețul pentru Felysyum (FELY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.338717 $ 0.338717 $ 0.338717 Minim 24 h $ 0.359001 $ 0.359001 $ 0.359001 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.338717$ 0.338717 $ 0.338717 Maxim 24 h $ 0.359001$ 0.359001 $ 0.359001 Maxim dintotdeauna $ 0.359001$ 0.359001 $ 0.359001 Cel mai mic preț $ 0.240519$ 0.240519 $ 0.240519 Modificare de preț (1 oră) -0.18% Modificare de preț (1 zi) +3.15% Modificare de preț (7 zile) +1.19% Modificare de preț (7 zile) +1.19%

Prețul în timp real pentru Felysyum (FELY) este $0.351027. În ultimele 24 de ore, tokenul FELY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.338717 și un maxim de $ 0.359001, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FELY este $ 0.359001, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.240519.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FELY s-a modificat cu -0.18% în decursul ultimei ore, cu +3.15% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +1.19% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Felysyum (FELY)

Capitalizare de piață $ 15.47M$ 15.47M $ 15.47M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 176.78M$ 176.78M $ 176.78M Ofertă află în circulație 43.77M 43.77M 43.77M Ofertă totală 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Felysyum este $ 15.47M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FELY este 43.77M, cu o ofertă totală de 500000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 176.78M.