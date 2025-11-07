Informații privind prețul pentru Felis (FELIS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.00% Modificare de preț (1 zi) +2,737.20% Modificare de preț (7 zile) +2,622.61% Modificare de preț (7 zile) +2,622.61%

Prețul în timp real pentru Felis (FELIS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul FELIS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FELIS este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FELIS s-a modificat cu +0.00% în decursul ultimei ore, cu +2,737.20% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +2,622.61% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Felis (FELIS)

Capitalizare de piață $ 132.04K$ 132.04K $ 132.04K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 340.10K$ 340.10K $ 340.10K Ofertă află în circulație 311.12B 311.12B 311.12B Ofertă totală 801,328,527,551.2377 801,328,527,551.2377 801,328,527,551.2377

Capitalizarea de piață actuală pentru Felis este $ 132.04K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FELIS este 311.12B, cu o ofertă totală de 801328527551.2377. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 340.10K.