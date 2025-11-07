Informații privind prețul pentru Feels Good (GOOD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -5.55% Modificare de preț (1 zi) -63.87% Modificare de preț (7 zile) -74.15% Modificare de preț (7 zile) -74.15%

Prețul în timp real pentru Feels Good (GOOD) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul GOOD a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GOOD este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GOOD s-a modificat cu -5.55% în decursul ultimei ore, cu -63.87% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -74.15% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Feels Good (GOOD)

Capitalizare de piață $ 29.82K$ 29.82K $ 29.82K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 29.82K$ 29.82K $ 29.82K Ofertă află în circulație 999.97M 999.97M 999.97M Ofertă totală 999,970,325.133454 999,970,325.133454 999,970,325.133454

Capitalizarea de piață actuală pentru Feels Good este $ 29.82K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GOOD este 999.97M, cu o ofertă totală de 999970325.133454. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 29.82K.