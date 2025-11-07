Informații privind prețul pentru Feathers ($FEATHERS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.58% Modificare de preț (1 zi) -13.54% Modificare de preț (7 zile) -11.12% Modificare de preț (7 zile) -11.12%

Prețul în timp real pentru Feathers ($FEATHERS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul $FEATHERS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru $FEATHERS este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, $FEATHERS s-a modificat cu +0.58% în decursul ultimei ore, cu -13.54% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.12% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Feathers ($FEATHERS)

Capitalizare de piață $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Ofertă află în circulație 990.09M 990.09M 990.09M Ofertă totală 990,094,698.5696423 990,094,698.5696423 990,094,698.5696423

Capitalizarea de piață actuală pentru Feathers este $ 8.18K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru $FEATHERS este 990.09M, cu o ofertă totală de 990094698.5696423. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.18K.