Informații privind prețul pentru farthouse (FARTHOUSE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00012206 $ 0.00012206 $ 0.00012206 Minim 24 h $ 0.00013769 $ 0.00013769 $ 0.00013769 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00012206$ 0.00012206 $ 0.00012206 Maxim 24 h $ 0.00013769$ 0.00013769 $ 0.00013769 Maxim dintotdeauna $ 0.00198369$ 0.00198369 $ 0.00198369 Cel mai mic preț $ 0.00009989$ 0.00009989 $ 0.00009989 Modificare de preț (1 oră) +1.84% Modificare de preț (1 zi) +2.90% Modificare de preț (7 zile) -14.35% Modificare de preț (7 zile) -14.35%

Prețul în timp real pentru farthouse (FARTHOUSE) este $0.00012698. În ultimele 24 de ore, tokenul FARTHOUSE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00012206 și un maxim de $ 0.00013769, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FARTHOUSE este $ 0.00198369, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00009989.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FARTHOUSE s-a modificat cu +1.84% în decursul ultimei ore, cu +2.90% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.35% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața farthouse (FARTHOUSE)

Capitalizare de piață $ 126.50K$ 126.50K $ 126.50K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 126.50K$ 126.50K $ 126.50K Ofertă află în circulație 996.24M 996.24M 996.24M Ofertă totală 996,238,290.58631 996,238,290.58631 996,238,290.58631

Capitalizarea de piață actuală pentru farthouse este $ 126.50K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FARTHOUSE este 996.24M, cu o ofertă totală de 996238290.58631. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 126.50K.