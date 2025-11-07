Informații privind prețul pentru FartCoin (FART) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00369247 $ 0.00369247 $ 0.00369247 Minim 24 h $ 0.00396434 $ 0.00396434 $ 0.00396434 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00369247$ 0.00369247 $ 0.00369247 Maxim 24 h $ 0.00396434$ 0.00396434 $ 0.00396434 Maxim dintotdeauna $ 0.0192503$ 0.0192503 $ 0.0192503 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.75% Modificare de preț (1 zi) -3.67% Modificare de preț (7 zile) -28.98% Modificare de preț (7 zile) -28.98%

Prețul în timp real pentru FartCoin (FART) este $0.00378933. În ultimele 24 de ore, tokenul FART a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00369247 și un maxim de $ 0.00396434, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FART este $ 0.0192503, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FART s-a modificat cu +0.75% în decursul ultimei ore, cu -3.67% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -28.98% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața FartCoin (FART)

Capitalizare de piață $ 263.06K$ 263.06K $ 263.06K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 263.06K$ 263.06K $ 263.06K Ofertă află în circulație 69.42M 69.42M 69.42M Ofertă totală 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru FartCoin este $ 263.06K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FART este 69.42M, cu o ofertă totală de 69420000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 263.06K.