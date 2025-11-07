Informații privind prețul pentru Farcats (FARCATS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.0010799$ 0.0010799 $ 0.0010799 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +2.37% Modificare de preț (1 zi) -13.21% Modificare de preț (7 zile) -19.31% Modificare de preț (7 zile) -19.31%

Prețul în timp real pentru Farcats (FARCATS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul FARCATS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FARCATS este $ 0.0010799, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FARCATS s-a modificat cu +2.37% în decursul ultimei ore, cu -13.21% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.31% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Farcats (FARCATS)

Capitalizare de piață $ 358.85K$ 358.85K $ 358.85K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 358.85K$ 358.85K $ 358.85K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Farcats este $ 358.85K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FARCATS este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 358.85K.